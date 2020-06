29 Wenn Mario Gomez am Sonntag seine Karriere beim VfB Stuttgart beendet, dann schließt sich der Kreis: Vor 19 Jahren begann seine Karriere bei den Weiß-Roten. Foto: dpa/Andreas Gebert

Unzählige Titel, mehrere Karriere-Stationen im In- und Ausland, über 75 Spiele in der Nationalelf und bei diversen Großturnieren – Mario Gomez kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Jetzt macht der VfB-Startürmer Schluss – Zeit, seine Laufbahn noch einmal ausgiebig zu würdigen.

Stuttgart - Wenn Mario Gomez am Sonntag zum Spiel gegen Darmstadt 98 (15.30 Uhr/Liveticker) den rasen der Mercedes-Benz Arena betritt, dann ist dies das letzte Mal in der Karriere des Starstürmers – zumindest als Spieler für einen deutschen Proficlub. Denn der 34-Jährige beendet zum Saisonabschluss in der zweiten Bundesliga nicht nur seine Karriere beim VfB Stuttgart. Klar ist auch, dass der 1,89-Meter-Mann weder für einen anderen deutschen Proficlub noch in einer der anderen großen europäischen Ligen mehr auflaufen wird.

Wie es für den 78-malige Nationalspieler (31 Tore) aus Oberschwaben weitergeht, ist noch offen. Denkbar ist, dass Gomez seine Kickstiefel komplett an den Nagel hängt und sich anderen Aufgaben widmet. Möglich ist aber auch, dass der Mann mit der Rückennummer 27 seine aktive Karriere im kleineren Rahmen in den USA ausklingen lässt.

Ein Engagement in den USA wäre neu für den für den Champions-League-Sieger von 2013, den mehrfachen Deutschen Meister, Pokalsieger, Vize-Europameister von 2008, WM-Dritten von 2010, den Fußballer des Jahres von 2007 sowie Bundesliga-Torschützenkönig von 2010/11. Welche Erfolge Mario Gomez während der vergangenen 19 Jahre sonst noch gefeiert und an welchen Stationen er Halt gemacht hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.