Robert Franken spricht bei der Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart über weibliche Karrieren. Wo der Berater die größten Hürden sieht – und warum er Teilzeit-Modelle kritisiert.
Vereinbarkeit – aus den Debatten über die moderne Arbeitswelt ist dieser Begriff längst nicht mehr wegzudenken. Zusammengefasst besagt er: Ein Job sollte es möglich machen, Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Gerade für die beruflichen Aussichten von Frauen sei das essenziell, so die weit verbreitete Annahme.