Schon seit Jahren ist Isi Glück (34) auf Malle mit ihren Songs "Derbe am Feiern". Aber die Partyschlagersängerin und ihre Fans haben auch ganz andere Gründe zur Freude. Denn nicht nur am Ballermann läuft es, sondern auch in den Charts und im deutschen Fernsehen.

Aus Gülck wird Glück

Neben Show-Urgestein Dieter Bohlen (71) und Rapper Bushido (46) wird Isi Glück Teil der auf drei Mitglieder abgespeckten Jury der nächsten "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel sein, die im Frühjahr 2026 gezeigt werden soll. "Isi Glück, ein Mädel vom Ballermann, gut gelaunt, Ballermann-Songs, sehr erfolgreich", beschreibt Bohlen seine neue Kollegin in einem Video auf Instagram. Sie selbst schreibt auf der Plattform, dass sie sich "auf dieses riesige Abenteuer" freue. Abenteuerliche Geschichten hat sie aber sicherlich auch aus den letzten Jahren zu erzählen.

Geboren wurde Isi Glück im Februar 1991 im Norden Deutschlands, in Elmshorn in Schleswig-Holstein. Sie machte laut "SWR Schlager" nach ihrem Realschulabschluss Ausbildungen zur Sport- und Fitnesskauffrau sowie zur Versicherungskauffrau und arbeitete als Fernsehredakteurin. Große öffentliche Aufmerksamkeit bekam sie erstmals im Jahr 2012 - aber noch als Isabel Gülck. Ihr Künstlername besteht also aus einer Abkürzung und einem Buchstabendreher.

Es zog Isi Glück zu dieser Zeit ins Fernsehen. Im Jahr zuvor hatte sie am Casting-Format "Katze sucht Katze" von Daniela Katzenberger (38) teilgenommen. Von Heidi Klum (52) wollte sie sich in der siebten Staffel zu "Germany's next Topmodel" machen lassen, war aber nicht erfolgreich. An ihrem 21. Geburtstag wurde sie jedoch zu einer waschechten, nationalen Schönheitskönigin. Das Multitalent wurde zur "Miss Germany 2012" gewählt. "Ich denke, mein Leben wird sich um 180 Grad drehen", wurde sie in Berichten von damals zitiert - und damit sollte sie auf lange Sicht auch Recht behalten.

Zwar war sie über die Jahre immer wieder im Fernsehen zu sehen und nahm auch an Reality-Formaten wie "Couple Challenge" teil, größeren Erfolg hatte sie jedoch in den vergangenen Jahren mit ihrer Musik. Schon lange tritt sie als Partyschlagersängerin auf und ist eines der Gesichter der Feierszene auf Mallorca geworden. Im Januar 2025 eroberte ihr Debütalbum "Alles Isi" die Spitzenplatzierung der Offiziellen Deutschen Charts. Sie habe es damit "als erste weibliche Partyschlager-Künstlerin geschafft auf Eins zu gehen", schrieb sie bei Instagram. "Ein Triumph und absoluter Karrierehöhepunkt für mich persönlich und ein Zeichen dafür, dass Partyschlager immer mehr an Bedeutung in der Musiklandschaft gewinnt!"

Zum privaten Glück gehören auch Jackson und Junior

Privat hat Gülck ihr Glück ebenfalls auf Malle gefunden. Schon vor rund sieben Jahren zog sie nach Mallorca und heiratete 2019 ihren heutigen Ehemann Carlos Lucio - vor den "Goodbye Deutschland!"-Kameras. Den damaligen Direktor des legendären Megaparks hatte sie laut RTL im Jahr 2017 kennengelernt. Dem Sender erzählte sie im April, dass er ihrer Meinung nach der "heißeste Mann der Insel" sei. "Seit 2019 sind wir verheiratet und es ist wunderschön", schwärmte die Sängerin.

So sehr sich im Leben von Isi Glück vieles um das Feiern dreht, braucht sie aber auch manchmal Pausen - am besten mit ihren Hunden Jackson und Junior sowie Ehemann Carlos. "Es gibt auch noch mehr Dinge in meinem Leben als nur Party, Bühne und Erfolg zu haben", verriet sie RTL. "Klar, ich bin ambitioniert. Ich will gern weitermachen und weiter erfolgreich sein. Aber wichtig ist auch immer, ein bisschen herunterzukommen."