Karriere läuft, die Liebe auch: Für Nicola Cavanis ist alles perfekt

Für Nicola Cavanis könnte es aktuell nicht besser laufen. Die Freundin von Fußball-Weltmeister Mats Hummels ist das Gesicht einer neuen Modekampagne. "Es ist gerade genau so perfekt, wie es ist - beruflich wie privat", schwärmt die 26-Jährige.
Nicola Cavanis (26) bringt frischen Wind in den Urban Street Style. Das Model ist das Gesicht der neuen Fila-Kampagne mit Deichmann. Zu dieser Kollektion gehören neben Sneakern und Kleidung auch Taschen und Accessoires. "Ich bin sehr stolz, Teil dieser Kampagne zu sein - und dass ich bei vielen Entscheidungen mitwirken durfte", erzählt Cavanis bei der Launch-Party über den Dächern Münchens.