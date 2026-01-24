Das Dschungelcamp verspricht Aufmerksamkeit und neue Karrierechancen - doch nicht für jeden Kandidaten geht die Rechnung auf. Manche Stars ziehen sich nach ihrer Teilnahme auch völlig zurück. Was wurde aus diesen vergessenen Campern?
Das Dschungelcamp sorgt Jahr für Jahr für riesige Aufmerksamkeit und kann auch ruhigeren Karrieren noch einmal einen ordentlichen Schub geben. Ab dem 23. Januar stellen sich deshalb wieder zwölf Promis der Herausforderung, um möglichst viel Sendezeit abzugreifen. Aber nicht immer klappt es nach dem Dschungel mit dem großen Erfolg - manche Kandidaten sind sogar völlig in der Versenkung verschwunden.