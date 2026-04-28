Vom Hollywoodstar zur Unternehmerin, von der begehrten Singlefrau zur dreifachen Mutter: Jessica Alba hat sich immer wieder verändert. Am 28. April feiert sie ihren 45. Geburtstag - und scheint eine weitere Transformation hinzulegen.
Jessica Alba (45) hätte einer der glatten Hollywood-Actionstars werden können, die vor allem mit ihrem Aussehen Kasse machen. Doch das war ihr nicht genug. Obwohl sie schon als Kind alles daran setzte, Schauspielerin zu werden, baute sie sich später recht schnell ein zweites Standbein außerhalb der Filmbranche auf. Und so kann sich die Unternehmerin zu ihrem 45. Geburtstag selbstbewusst wie nie zeigen - und verliebt wie lange nicht. Denn nach ihrer gescheiterten Ehe hat die dreifache Power-Mutter einen neuen, jungen Partner an ihrer Seite.