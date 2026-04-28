Vom Hollywoodstar zur Unternehmerin, von der begehrten Singlefrau zur dreifachen Mutter: Jessica Alba hat sich immer wieder verändert. Am 28. April feiert sie ihren 45. Geburtstag - und scheint eine weitere Transformation hinzulegen.

Jessica Alba (45) hätte einer der glatten Hollywood-Actionstars werden können, die vor allem mit ihrem Aussehen Kasse machen. Doch das war ihr nicht genug. Obwohl sie schon als Kind alles daran setzte, Schauspielerin zu werden, baute sie sich später recht schnell ein zweites Standbein außerhalb der Filmbranche auf. Und so kann sich die Unternehmerin zu ihrem 45. Geburtstag selbstbewusst wie nie zeigen - und verliebt wie lange nicht. Denn nach ihrer gescheiterten Ehe hat die dreifache Power-Mutter einen neuen, jungen Partner an ihrer Seite.

Von "Dark Angel" zu "Fantastic Four" Jessica Alba wuchs in einfachen Verhältnissen in Kalifornien auf. Ihre Familie zog wegen des Jobs ihres Vaters bei der Air Force mehrfach um, bis sie sich in Südkalifornien niederließ. Bereits als Kind träumte sie von der Schauspielerei, mit elf Jahren gewann sie bei einem Schauspielwettbewerb. Später folgten Unterrichtsstunden bei dem "Desperate Housewives"-Star Felicity Huffman (63). Sie trat zunächst in kleineren TV-Rollen und Werbespots auf.

2000 dann der Durchbruch: Mit der Sci-Fi-Serie "Dark Angel", in der sie die Rolle der Max Guevara verkörperte, wurde sie international bekannt. Danach ging es Schlag auf Schlag. Alba konnte Engagements in Kinofilmen wie "Honey" (2003), "Into the Blue", "Sin City", "Fantastic Four" (alle 2005) und "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007) ergattern und zählte zu den bekanntesten jungen Gesichtern in Hollywood. Während sie für ihr Aussehen gefeiert wurde, heimste sie jedoch auch einige Nominierungen für Goldene Himbeeren als schlechteste Schauspielerin ein. Für die ehrgeizige Alba, die nach ernsthaften Rollen strebte, dürfte das eine herbe Erfahrung gewesen sein.

Erfolg als Unternehmerin

Ab den 2010er-Jahren verschob sie ihren Schwerpunkt weg von Hollywood und hin zum Unternehmertum, auch wenn sie beständig weiterdrehte. In ganz großen Blockbustern war sie aber nicht mehr zu sehen. Stattdessen gründete sie 2012 "The Honest Company", eine Firma für umweltfreundliche Baby-, Haushalts- und Beautyprodukte, die schnell zu einem bedeutenden Player im Clean-Consumer-Segment wurde. Jessica Alba positionierte sich als Unternehmerin, die für Gesundheit, Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit steht, und wurde zum Gesicht einer neuen Generation weiblicher Stars wie etwa auch Gwyneth Paltrow (53), die ihre Karriere bewusst diversifizieren.

"Als ich The Honest Company gründete, wollte ich die Konsumgüterindustrie verändern, und ich kann mit Stolz sagen, dass wir genau das geschafft haben", erklärte Alba im April 2024, als sie ihren Rückzug als Kreativchefin ihrer Firma ankündigte. "Honest war eine Herzensangelegenheit für mich - eine, die mir gezeigt hat, was möglich ist, wenn man einem Unternehmen einen Sinn verleiht." Sie bleibt dem Unternehmen aber weiterhin im Firmenvorstand verbunden.

Der Schritt ermöglicht ihr jedoch, sich auf ein neues Projekt konzentrieren zu können. Wie "Deadline" im Februar 2024 berichtete, gründete Alba mit Filmproduzentin Tracey Nyberg die Produktionsfirma "Lady Spitfire". Wie es hieß, wolle sie dadurch "Frauen und Minderheiten durch großartige Geschichten in der Welt in Erscheinung treten" lassen.

Längst ist Jessica Alba zu einer wichtigen Stimme in der Hollywoodbranche geworden. Sie nutzt ihren Einfluss, um auf Missstände hinzuweisen, sprach etwa kürzlich darüber, wie demütigend der Dreh ihrer "Fantastic Four"-Nacktszene war und kritisierte Anfang 2026 in einem offenen Brief gemeinsam mit mehr als 100 weiteren Prominenten mit lateinamerikanischen Wurzeln die systematische Ausgrenzung ihrer Community in der Filmbranche.

Wieder verliebt nach Eheaus

Daneben hat sich in den vergangenen Monaten auch privat viel für sie verändert. Ihre 2008 geschlossene Ehe mit dem Produzenten Cash Warren (47), den sie am Set von "Fantastic Four" kennengelernt hatte, scheiterte Ende 2024. Die beiden haben gemeinsam drei Kinder, die 2008, 2011 und 2017 zur Welt kamen. "Ich befinde mich seit Jahren auf einem Weg der Selbstfindung und Veränderung - sowohl als Einzelperson als auch gemeinsam mit Cash", schrieb Alba im Januar 2025 bei Instagram. "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind und nun ist es an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Weiterentwicklung als Einzelpersonen beginnen." Die beiden sollen sich weiterhin gut verstehen und auch im Scheidungsverfahren einig gewesen sein. So wollen sie sich das Sorgerecht für die Kinder teilen.

Neue Lebenssituation, eine neue berufliche Perspektive - bei Jessica Alba wird es wohl auch im kommenden Lebensjahr nicht langweilig werden. Und auch einen Mann hat sie seit einigen Monaten wieder an ihrer Seite: "Top Gun"-Star Danny Ramirez (33).