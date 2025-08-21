Dass es sich lohnt, an seinen Träumen festzuhalten, beweisen diese Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie alle waren über 40 und zuweilen sogar noch deutlich älter, als der Durchbruch kam.
Haley Joel Osment (37), Macaulay Culkin (44), Edward Furlong (48)... die Liste an Schauspielern, die als Kinder oder Jugendliche zu Weltruhm gelangten, diesen aber nicht bewahren konnten, ist lang und zuweilen dramatisch. Doch auch das genaue Gegenteil hat spannende, mitunter überraschende Namen zu bieten. Einige Stars, die heutzutage förmlich zum Inventar der Traumfabrik zählen, mussten sich vor ihrem Durchbruch teils jahrzehntelang mit einer Ochsentour an Serien-Gastauftritten und mauen Fernsehfilmen über Wasser halten. Diese Schauspieler und Schauspielerinnen waren bereits alle über 40 - und teils sogar deutlich älter -, als ihr Hollywoodstern endlich aufging.