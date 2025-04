Karottenkuchen im Glas und mehr: Boozy Brunch: Fünf leckere Cocktail-Rezepte für Ostern

Foto: VeselovaElena/iStock via Getty Images

Neben Hefezopf, bunten Eiern und Kaffee dürfen beim Osterbrunch auch die passenden Drinks nicht fehlen. Statt zum hundertsten Mal Sekt mit Orangensaft einzuschenken, darf es dieses Jahr auch mal kreativer werden. Wie wäre es mit einem spritzigen Lavendel-Fizz oder einem Cocktail, der wie flüssiger Karottenkuchen schmeckt? Diese Cocktail-Rezepte holen das frühlingshafte Ostergefühl ins Glas und sind garantiert Brunch-tauglich.

Lavendel-Lemon Fizz

Dieser Cocktail schmeckt wie flüssiger Frühling - leicht, elegant und mit einem Hauch Blütenwiese. Ideal, um langsam in den Brunch zu starten.

Zutaten: 50 ml Gin, 30 ml Zitronensaft, 20 ml Lavendelsirup, 1 Eiweiß (optional, für feinen Schaum), Mineralwasser, Eiswürfel, Lavendelzweig oder Zitronenzeste zum Garnieren

Zubereitung: Gin, Zitronensaft, Lavendelsirup und Eiweiß in einen Shaker geben. Zuerst ohne Eis kräftig shaken (für den Schaum, dann nochmals mit Eis. In ein Glas abseihen, mit Mineralwasser auffüllen und garnieren.

Carrot Cake Martini

Karotten gehören zu Ostern wie der Hase selbst. Der Carrot Cake Martini ist süß und würzig und erinnert geschmacklich tatsächlich ein wenig an Karottenkuchen. Ein Dessert zum Trinken - und ein Augenzwinkern an den Osterhasen.

Zutaten: 50 ml (Vanille-)Wodka, 30 ml Karottensaft, 30 ml Sahnelikör (z.B. Baileys oder veganer Ersatz), 15 ml Zimtlikör, Eiswürfel, für den Glasrand: 1 EL gratinierte Karotten, 1 EL Kokosraspeln, 1 EL fein gehackte Walnüsse, etwas Ahornsirup

Zubereitung: Für den Glasrand den Ahornsirup auf einen kleinen Teller geben. Zucker, Kokos, Walnüsse in einer Pfanne auf mittlerer Stufe etwa 5 bis 10 Minuten anrösten und auf einen zweiten Teller geben. Den Rand des Martini-Glases zuerst in den Sirup, dann in die Nuss-Zucker-Mischung drücken.

Alle Zutaten für den Cocktail mit Eis in einen Shaker geben, gut schütteln und vorsichtig ins vorbereitete Glas abseihen.

Frozen Eierlikör Flat White

Eine moderne Hommage an Omas Lieblingslikör: Der Osterklassiker Eierlikör wird zwar oft belächelt, ist aber eigentlich viel zu lecker, um ihn nur im Schokobecher zu servieren. Hier bekommt er ein zeitgemäßes Update und wird zum cremigen Coffee-Cocktail mit Feiertagsflair.

Zutaten: 40 ml Eierlikör, 30 ml Espresso (abgekühlt), 40 ml Hafer- oder Kuhmilch, Eiswürfel, Kakaopulver oder geriebene Tonkabohne zum Garnieren

Zubereitung: Alle Zutaten in einen Mixer geben und kurz mixen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. In ein Glas füllen und mit Kakao oder Tonka bestäuben.