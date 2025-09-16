Karol Nawrocki in Berlin: Deutsche Reparationen an Polen? Was Deutschland stattdessen tun sollte

Der polnische Präsident Karol Nawrocki fordert weitere Reparationen von Deutschland. Das wäre falsch – aber dahinter steht ein berechtigtes Anliegen, findet Redakteurin Rebekka Wiese.
Als der polnische Präsident Karol Nawrocki vor Kurzem auf einer Gedenkfeier in Danzig sprach, machte er sehr deutlich, was er von Deutschland erwartet. Für eine gute Partnerschaft, sagte der rechtsnationalistische Nawrocki, „müssen wir die Frage der Reparationen durch den deutschen Staat klären.“ Mit anderen Worten: Deutschland soll zahlen.