Karol Nawrocki in Berlin: Deutsche Reparationen an Polen? Was Deutschland stattdessen tun sollte

Als der polnische Präsident Karol Nawrocki vor Kurzem auf einer Gedenkfeier in Danzig sprach, machte er sehr deutlich, was er von Deutschland erwartet. Für eine gute Partnerschaft, sagte der rechtsnationalistische Nawrocki, „müssen wir die Frage der Reparationen durch den deutschen Staat klären.“ Mit anderen Worten: Deutschland soll zahlen.

Am Dienstag war der polnische Präsident nun zu seinem Antrittsbesuch in Berlin – und hat auch dort Reparationen gefordert. Das wurde von Deutschland abgelehnt. Und das ist richtig so. Deutschland sollte zwar zu seiner Verantwortung gegenüber Polen stehen. Aber auf andere Weise.

Was die Wehrmacht in Polen anrichtete

Die Forderung nach Reparationen ist grundsätzlich nicht unberechtigt. Die Wehrmacht ging in Polen unvorstellbar grausam vor. Fünf bis sechs Millionen Polen starben unter der NS-Besatzung. Die Deutschen verwüsteten ganze Orte. Nach dem Warschauer Aufstand ordnete Heinrich Himmler die Zerstörung der polnischen Hauptstadt an.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg flossen Reparationen aus Deutschland – vor allem aus der DDR – nach Polen. 1953 wurde einvernehmlich vereinbart, das einzustellen. Dass die Frage jetzt wieder diskutiert wird, liegt vor allem daran, dass polnische Rechtsnationalisten sie in ihrem Sinne instrumentalisieren. Das verfängt allerdings aus gutem Grund: Die Erinnerung an die Wehrmachtsverbrechen in Polen sind dort sehr präsent, in Deutschland hingegen kaum. Es ist verständlich, dass diese Ignoranz viele Polen trifft.

Deshalb ist wichtig, dass Deutschland weiter Verantwortung übernimmt. Zum einen handfest: Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung schlug vor, dass Deutschland Sicherheitsgarantien für Polen übernehmen könnte – was sehr sinnvoll wäre. Zum anderen müssen sich die Deutschen mit den furchtbaren Taten ihrer Vorfahren in Polen auseinandersetzen. Hinter der Frage der Reparationen steht die nach Anerkennung.