Karnevalszug der Schulen: Karnevalszüge Schull- und Veedelszöch ziehen durch Köln

Einen Tag vor Rosenmontag ziehen traditionell die "Schull- und Veedelszöch" durch Köln.

Die «Schull- und Veedelszöch» gelten als besonders ursprüngliche Karnevalszüge. Doch vor kurzem waren sie plötzlich durch massiv gestiegene Kosten bedroht.











Köln - Bei strahlendem Sonnenschein ziehen in Köln wieder die "Schull- und Veedelszöch" durch die Stadt. Der Zug, der immer am Karnevalssonntag stattfindet, umfasst 8.000 aktive Teilnehmer und hat die gleiche Route wie der Rosenmontagszug. Er wird vor allem von den Kölner Schulen gestaltet. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sind alle in selbst gemachten Kostümen unterwegs.