Drei Vergewaltigungen an Weiberfastnacht in Köln

1 Polizisten am 27.02. an Karneval in Köln auf Streife: Bei Karnevalsfeiern soll es in Köln und Düsseldorf zu mehreren Sexualdelikten gekommen sein. Foto: Harald Oppitz/KNA/Harald Oppitz

Bei den Karnevalsfeiern soll es in Köln und Düsseldorf auch zu einigen Sexualdelikten gekommen sein. In zwei Fällen sollen die Taten in mobilen Toiletten geschehen sein.











Rund um die Karnevalsfeiern an Weiberfastnacht sind in Köln nach vorläufigen Polizeiangaben drei Vergewaltigungen angezeigt worden. Eine junge Frau soll am frühen Freitagmorgen in einer mobilen Toilette missbraucht worden sein, wie ein Sprecher sagte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über diesen Fall berichtet.