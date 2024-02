Karnevalsauftakt: Wenn Möhren das Rathaus stürmen

8 Buntes Treiben herrscht derzeit auf den Straßen der Karnevalshochburgen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bei teils strömendem Regen haben am Donnerstag zehntausende Menschen in Köln, Düsseldorf und Mainz den Beginn des rheinischen Straßenkarnevals gefeiert. Pünktlich um 11:11 Uhr wurde in den drei großen Hochburgen des närrischen Treibens mit Alaaf und Helau mit der Weiberfastnacht die heiße Phase des Karnevals eingeläutet. Die Polizei war überall mit einem Großaufgebot im Einsatz.