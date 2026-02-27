Karnevals-Closing-Party: Stuttgart gönnt sich eine Faschings-Zugabe – mit versöhnlichem Happy-end?

Überall ist am Aschermittwoch der Fasching vorbei – nur nicht in Stuttgart. Am 6. März steigt die Karnevals-Closing-Party. Gibt’s dort Versöhnung nach einer Kampagne mit viel Streit?
„So etwas gibt es selbst in Köln nicht“, sagt Anita Rösslein, Präsidentin des Festkomitees Stuttgarter Karneval – und meint damit die bevorstehende Karnevals-Closing-Party am 6. März in der Almhütte des Schwabengartens in Leinfelden-Echterdingen. Willkommen sind Vereine und Narren jeglicher Couleur. Für Christen beginnt nach Aschermittwoch traditionell die Fastenzeit: karg leben bis Ostern. Um das besser ertragen zu können, wird vorher noch einmal kräftig gefeiert.