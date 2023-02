Karneval in Untertürkheim

10 Zugabe-Rufe gab es für die Gardistinnen. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Mit einer großen Karnevalsshow hat die Gesellschaft Möbelwagen 1897 in Untertürkheim ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert.









Künstliche grüne Tollen, die von der Seite betrachtet aussehen, als könne man sie notfalls auch als Fahrradhelm tragen. Grüne Turmfrisuren mit roten Schleifchen: Schon optisch macht Ditzingens erste Guggenband Los Titzos eine Menge her. Auch der Sound stimmt. Als die zahlenstarke Truppe – derzeit sind es 45 Aktive – Songs der Sportfreunde Stiller und eine überdrehte Polkafassung des Ärzte-Hits „Westerland“ auspackt, erreicht die Stimmung in der ausverkauften Sängerhalle Untertürkheim einen ersten Höhepunkt. Der Samstagabend ist noch jung. Die Karnevalsshow der Gesellschaft Möbelwagen 1897, die ihr 125-jähriges Bestehen feiert, läuft erst seit einer halben Stunde, aber bereits auf Hochtouren.

Da hat Thermomix- und Tenorliebhaberin Elfriede Schäufele leichtes Spiel. Das rustikal-schwäbische Alter Ego von Fräulein Wommy Wonder stimmt mit dem Publikum „Ein Hoch auf die Kehrwoch“ an, gesteht, sie habe letzthin mit der virtuellen Sprachassistentin Alexa geredet und erst nach geraumer Zeit bemerkt, dass es sich in Wirklichkeit um eine Dose Thunfisch handelte, berichtet von einem unorthodox verhinderten Banküberfall oder klagt über ungepflegte Zehennägeln. Der derbe Humor der Matrone trifft den Nerv der Gäste, darunter Vertreter etlicher anderer Karnevalsvereine.

Buntes Programm bei der Prunksitzung

Einige von ihnen tragen selbst zum Programm der Prunksitzung bei, etwa der Talheimer Carnevalsverein mit seiner Prinzengarde, deren Tanzeinlage lautstark bejubelt wird. Nicht nur in der Ecke der Talheimer Delegation. Den Zugabe-Rufen begegnet Möbelwagen-Präsident Thomas Klingenberg, der gemeinsam mit Ehrensenator Marc Wenger durch den Abend führt, mit der Bitte um etwas Geduld. Es sei sehr warm oben im Scheinwerferlicht. Die Gardistinnen müssten erst einmal durchschnaufen. Später kommen auch die fünf Mädels der Möbler-Prinzengarde ordentlich ins Schwitzen. Inzwischen ist es 22 Uhr. Die Temperatur auf der Bühne ist nicht sportfreundlicher geworden.

Finn Talin kann es ruhiger angehen lassen. Das jüngste Mitglied im magischen Ortszirkel Stuttgart verblüfft mit Kartentricks, errät Würfelergebnisse und erweckt ein Tuch zum Leben. Zwischendurch assistiert die amtierende Stadtprinzessin Melanie I. zu Stutengarten. Prinz Hannes der I. hat seinen großen Auftritt, als er die Sängerhalle mit einem Queen-Medley zum Beben bringt. Der Musicaldarsteller, der unter anderem in „We Will Rock You“ im Stage Apollo Theater zu sehen war, weiß was er tut. Dass ein als Rockgitarrist verkleideter Gast mit aufblasbarem Instrument die Bühne entert und Hannes’ Luftgitarrenspiel ergänzt, rundet die Sache unterhaltsam ab.

Endlich wieder richtig feiern

Zwischen wirbelnden Tanzmariechen, dem zwischen Zote und Biss changierenden Comedian Berhane Berhane und Rock’n’Roll mit dem ehemaligen Faschingsprinzen Harun Aytacer verfliegt die Zeit. Erste Narren, die mit ihren Kindern gekommen sind, rücken ab. Ein wehmütiger Blick zurück in die bunt geschmückte Halle, dann geht es nach Hause, während „Party-Graf“ von Liebenstein die Karnevalsfreunde auffordert, aufzustehen. Es gelte, richtig zu feiern, ruft der Sänger sicherheitshalber in Erinnerung. Erst recht in Stuttgart. Der VfB habe schließlich 3:0 gegen Köln gewonnen.