Karneval in Stuttgart: Fasnet soll trotz Sicherheitslage stattfinden

Einige Stuttgarter Narren starten vorzeitig in die Kampagne, während die Stadt am Sicherheitskonzept für den großen Umzug feilt. Gefeiert wird trotzdem mit vollem Elan.
Voller Vorfreude erwarten die Stuttgarter Jecken und Narren den wichtigsten Tag aller Karnevalisten: den 11.11., der in diesem Jahr auf den kommenden Dienstag fällt. Ab 11 Uhr 11 wird dann auch das Fest-Komitee Stuttgarter Karneval den Start der Kampagne 2025/2026 mit viel Tschingderassabum auf der Freitreppe am Schlossplatz feiern.