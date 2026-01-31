1 Die Polizei hat einen Teenager festgenommen (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mit einem Messer soll ein Jugendlicher eine Angestellte zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Die Polizei nahm ihn wenig später am Main fest – und fand auch die mutmaßliche Beute.











Nach einem Raubüberfall auf ein Geschäft in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Den Angaben zufolge wurde der 14-Jährige noch am Freitagabend in der Nähe des Mains gestellt. Auch die Beute und ein Messer, mit dem er eine Angestellte bedroht haben soll, sei sichergestellt worden.