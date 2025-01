Karlsruher SC: „Mein Leben“: KSC-Ikone Schäfer hofft auf Trainer-Comeback

1 Der ehemalige KSC Trainer Winfried Schäfer würde gerne noch einmal ein Comeback geben. (Archivbild) Foto: dpa/Uli Deck

Winfried Schäfer steht für ruhmreiche Zeiten in Karlsruhe. Derzeit ist es recht ruhig um den langjährigen Weltenbummler. Doch der will noch mal zurück auf die Trainerbank.











Winfried Schäfer würde gerne noch mal ein Comeback als Profifußball-Trainer geben. „Ich bin topfit und würde gerne wieder in den arabischen Ländern arbeiten, aber auch für ein Nationalteam in Afrika. Die Erfahrungen, die ich über Jahre gesammelt habe, sind unbezahlbar“, sagte der einstige Coach des Karlsruher SC, der an diesem Freitag 75 Jahre alt wird.