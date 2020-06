Polizeieinsatz in Stuttgart-Mitte Kurden-Demo hält Einsatzkräfte in Atem

Eine Kurden-Demo hat die Polizei in Stuttgart am Samstagnachmittag in Atem gehalten. Mehrere Teilnehmer zündeten Pyros, hielten die Abstandsregeln nicht ein und zeigten wohl verbotene Fahnen. Zudem wurden die Einsatzkräfte mit Sprechchören beleidigt.