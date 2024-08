1 Ein Vater hat im Karlsruher Hauptbahnhof nach seinem Kind gesucht. (Archivbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein 37-jähriger Mann wendet sich in Karlsruhe an die Polizei. Er weiß nicht mehr, wo er sein Fahrrad samt Anhänger und Kind abgestellt hat.











Sein eigenes Kind verloren hat ein 37-Jähriger am Donnerstagmorgen in Karlsruhe. Der Mann hatte sich gegen 10.30 Uhr hilfesuchend – und wohl einigermaßen verzweifelt – an die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof gewandt. Er wisse nicht, wo sich sein ein Jahre alter Sohn befinde.