1 Am Freitag kam es zu einem Messerangriff am Hauptbahnhof Karlsruhe. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Mitten im Hauptbahnhof Karlsruhe eskaliert am Freitag ein Streit. Ein 32-Jähriger wird niedergestochen. Der Tatverdächtige ist auch nach mehreren Tagen noch flüchtig.











Link kopiert



Nach dem Messerangriff auf einen 32-Jährigen am Karlsruher Bahnhof ist der Täter noch immer auf der Flucht. Der Unbekannte habe den Mann am Freitag mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge weiter an.