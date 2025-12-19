Karlsruhe: Tresorfächer leer geräumt – Polizei nimmt Duo fest

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Kunden vertrauten ihnen ihre Wertsachen an – doch am Ende waren die Tresorfächer leer. Wie ein Duo eine sechsstellige Summe erbeutete und was die Polizei bei der Durchsuchung fand.











Link kopiert



Wegen Betrugs mit Tresorfächern hat die Polizei in Karlsruhe einen Mann und eine Frau festgenommen. Der 34-Jährige und die 33 Jahre alte Frau befinden sich in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die beiden sollen Tresorfächer angeboten haben, in denen man Wertgegenstände einschließen konnte. Doch statt die Gegenstände sicher aufzubewahren, sollen die Beschuldigten die Schließfächer geleert und die Gegenstände gestohlen haben. Der Schaden bewege sich nach aktuellen Schätzungen im oberen sechsstelligen Bereich, hieß es weiter.