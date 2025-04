1 Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Einen Tag nachdem ein Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt wurde, fehlt von dem Angreifer noch jede Spur.











Nach dem Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof sucht die Polizei weiter nach dem flüchtigen Täter. Die Fahndung dauere an, teilten die Beamten mit. Der Unbekannte hatte am Freitag einen Mann mit einem Messer am Oberarm schwer verletzt. Danach lief er in Richtung der Südseite des Bahnhofs.