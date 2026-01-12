Karlsruhe: Messerangriff vor Bar – 23-Jähriger in U-Haft

1 Die Polizei nahm den Mann fest (Symbolbild). Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Nach einem Messerangriff vor einer Bar sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Den Schilderungen der Polizei zufolge hätte der Vorfall schlimmer ausgehen können.











Nach einem Messerangriff in Karlsruhe ist ein Verdächtiger wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen. Der 23-Jährige sei am Samstagabend gemeinsam mit einem weiteren Mann in der Nähe einer Bar gewesen, teilte die Polizei mit. Als ein 26-Jähriger herausgekommen sei, soll er ihn unvermittelt attackiert haben. Mit einem Messer soll er in die Richtung seines Halses gestochen haben.