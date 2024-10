Karlsruhe: Mann verletzt Frau mit dem Messer im Gesicht

1 Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

In einer Bar geraten zwei Frauen in Streit. Ein Begleiter schaltet sich ein - und greift zum Messer.











In der Nacht zu Sonntag soll ein Mann einer Frau schwere Verletzungen mit einem Messer zugefügt haben. Wie die Polizei mitteilte, kam es in einer Bar in Karlsruhe zur Auseinandersetzung zwischen zwei 18-jährigen Frauen. Ein 20-jähriger Mann, der zusammen mit einer der Frauen unterwegs war, habe sich daraufhin eingemischt und die anderen Frau mit dem Messer in Gesicht und Hals verletzt. Die unverletzte Frau und ihr Begleiter seien daraufhin mit einem Auto geflohen.