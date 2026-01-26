Karlsruhe: Mann entdeckt seine geklauten Werkzeuge in Online-Inserat

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Nach einem Einbruch und Diebstahl in seinem Keller hat ein Mann aus Karlsruhe seine geklauten Werkzeuge in einer Verkaufsanzeige im Internet wiedergefunden. Der 36-Jährige erkannte am Sonntag auf den Bildern gleich mehrere seiner gestohlenen Sachen wieder. Daraufhin verständigte er umgehend die Polizei. Bei einem Scheinkauf bei dem 30 Jahre alten verdächtigen Verkäufer wurde dieser vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte.