Karlsruhe: Linke Parolen an Fassade von Schule gesprüht

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Aktivistinnen beschmieren in Karlsruhe Fassaden mit Schriftzügen wie „Free Gaza“. Zeugen beobachten die Gruppe und rufen die Polizei.











Link kopiert



Vermummte Frauen sollen die Fassaden einer Schule, eines Hotels sowie eine Straßenbahnhaltestelle mit linken Parolen beschmiert haben. Die Beamten verfolgten am Sonntag sechs Verdächtige im Alter zwischen 16 und 33 Jahren in Karlsruhe und kontrollierten sie. Drei von ihnen seien zeitweise in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Zeugen die Aktivistinnen beobachtet und die Beamten gerufen.