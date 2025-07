Juwelendiebe machen Beute in sechsstelliger Höhe

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Nächtlicher Raubzug in einem Einkaufszentrum: Unbekannte brechen in ein Juweliergeschäft ein. Sie nehmen reiche Beute mit.











Juwelendiebe haben Schmuck und Bargeld im Wert von über 200.000 Euro aus einem Juweliergeschäft in Karlsruhe gestohlen. Die Diebe brachen nachts mehrere Türen eines Einkaufszentrums auf und gelangten so in das Geschäft, wie die Polizei mitteilte. Welche Werkzeuge sie dafür nutzen, ist noch unklar.