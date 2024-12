Karlsruhe: IS-Terroristenpaar soll Kinder als Sexsklaven gehalten haben

1 Die Bundesanwaltschaft wirft einem irakischen Ehepaar u.a. Kriegsverbrechen und Kindesmissbrauch vor. Beide sollen dem IS angehört haben (Symbolfoto). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Bundesanwaltschaft hat ein irakisches Ehepaar wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Menschenhandel und Kindesmissbrauch angeklagt. Beide sollen dem IS angehört haben.











