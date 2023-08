1 Der drei Jahre alte Hund der Rasse Rhodesian Ridgeback lag vor der Attacke angeleint unter einem Tisch (Symbolbild). Foto: IMAGO/ingimage/ Wirestocke

In einem Restaurant in Karlsruhe will eine Mitarbeiterin eine Wasserschüssel für den Hund eines Gastes auf den Boden stellen. Plötzlich beißt das Tier zu und verletzt die Frau schwer. Was jetzt auf den Halter zukommt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Mitarbeiterin eines Restaurants in Karlsruhe ist bei der Attacke eines Hundes schwer verletzt worden. Die 26-Jährige wollte gerade eine Schüssel Wasser für das Tier abstellen, als der Hund ihr in Hand und Kopf biss, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der drei Jahre alte Hund der Rasse Rhodesian Ridgeback lag zuvor angeleint unter einem Tisch.