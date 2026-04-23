Karlsruhe: Hier wird ein Schloss aus rund 250.000 Steinen nachgebaut

Hunderte Arbeitsstunden, kreative Kniffe und ein einzigartiger Blick ins Innere: Was das „Klötzle-Schloss“ so besonders macht, wann man es sehen kann - und warum jeder mitwirken darf.
Im Maßstab 1:34, in mühevoller Kleinarbeit und mit viel Liebe zum Detail baut ein Team gerade das Karlsruher Schloss aus Klemmbausteinen nach - während das Original zwecks Sanierung über Jahre geschlossen ist. Das Ergebnis soll ab 8. Mai im Museum beim Markt zu sehen sein, ohne Eintritt zu zahlen. Und das „Klötzle-Schloss“ verspricht einen Clou.