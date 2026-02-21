Karlsruhe: Hier werden Katzenstreichler gesucht

Schnurren erwünscht: Ein Tierheim sucht ehrenamtliche, die mit seinen Schützlingen schmusen. Das kann einen positiven Nebeneffekt haben.
Wer in seiner Freizeit gerne mit Katzen schmust, findet hier vielleicht das passende Ehrenamt: Das Tierheim Karlsruhe lädt erfahrene Katzenliebhaber ab 14 Jahren zum Katzenstreicheln. „Der Sozialkontakt ist für unsere Schützlinge sehr wichtig, daher freuen wir uns auf ihren Besuch“, heißt es auf der Internetseite des Tierschutzvereins Karlsruhe und Umgebung. Der SWR und die „Badischen Neuesten Nachrichten“ hatten darüber berichtet.