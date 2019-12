1 In Karlsruhe sollen bis zu vier Schwerstabhängige gleichzeitig mitgebrachte Rauschmittel wie Heroin und Kokain unter hygienischen Bedingungen und unter Aufsicht von geschultem Personal einnehmen können. Foto: dpa/Uli Deck

Spritzen unter Aufsicht? In Karlsruhe ist das von nun an für wenige Schwerstabhängige möglich. Die erste „Fixerstube“ im Land ist umstritten. Wird sie Drogenkranken aus der Sucht helfen?

Karlsruhe - In Karlsruhe wird am Freitag (11.00 Uhr) der erste Drogenkonsumraum in Baden-Württemberg eröffnet. Derartige Einrichtungen - im Volksmund auch „Fixerstuben“ genannt - gibt es bereits in sechs anderen Bundesländern. Sie sollen schwer Drogenkranken helfen, die von anderen Angeboten nicht mehr erreicht werden.

Der Raum soll auch Anwohner entlasten

In Karlsruhe sollen bis zu vier Schwerstabhängige gleichzeitig mitgebrachte Rauschmittel wie Heroin und Kokain unter hygienischen Bedingungen und unter Aufsicht von geschultem Personal einnehmen können. Der Raum soll auch Anwohner entlasten, die unter der illegalen Drogenszene am Karlsruher Werderplatz leiden. Die Einrichtung war in der grün-schwarzen Landesregierung heftig umstritten.