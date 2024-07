Drei Brände in einer Nacht – Polizei ermittelt

Im Karlsruher Stadtteil Waldstadt hat es in der Nacht gleich dreimal gebrannt. Der Schaden soll sich auf 250.000 Euro belaufen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, brach an einer Waldorfschule in den frühen Morgenstunden aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer aus.