Karlsruhe: Bundesanwaltschaft klagt Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette an

Sprengstoff im Gefängnis, Schüsse auf die US-Botschaft und Schaden in Millionenhöhe: Was der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette vorgeworfen wird – und wie es nun weitergeht.
Der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette droht ein weiteres Gerichtsverfahren. Die Bundesanwaltschaft erhob Anklage gegen die 67-Jährige, wie die oberste deutsche Anklagebehörde in Karlsruhe mitteilte. Die Ermittler werfen Klette zweifachen versuchten Mord, die Beteiligung an versuchten und vollendeten Sprengstoffanschlägen, erpresserischen Menschenraub sowie besonders schweren Raub in Mittäterschaft vor. Zuerst hatten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR über die Anklage berichtet.