Karlsruhe: Brand in Gefängniszelle gelegt – Häftling schwer verletzt

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen – ein Häftling wurde bei dem Vorfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein Häftling wird mit schweren Verbrennungen aus einem Gefängnis in eine Klinik gebracht. Feuerwehrleute und Justizbeamte müssen die Flammen zusammen löschen.











Link kopiert



Bei einem Brand in einem Karlsruher Gefängnis ist ein Häftling schwer verletzt worden. Der Mann hatte das Feuer am Freitag in seiner Zelle selbst gelegt, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehrleute löschten zusammen mit Justizbeamten die Flammen, bevor diese auf andere Gebäudebereiche übergreifen konnten. Evakuieren mussten sie das Gefängnis nicht.