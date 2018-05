Karlsruhe BMW schanzt über Mauer und landet auf geparkten Autos

Von red/aks 11. Mai 2018 - 14:38 Uhr

Der BMW musste nach dem Unfall von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Ein Autofahrer verwechselt Gas- und Bremspedal, fliegt über eine Mauer und landet auf drei geparkten Autos direkt vor dem Eingang der Christkönig Kirche in Karlsruhe-Rüppurr.

Karlsruhe - Ein 95-jähriger BMW-Fahrer hat am Freitag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall direkt vor der Christkönig Kirche in Karlsruhe-Rüppurr einen Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro verursacht.

Laut Polizei war der Mann in seinem BMW auf der Arndtstraße unterwegs und kollidierte dort mit einem geparkten Auto. Das erschreckte ihn so sehr, dass er statt auf die Bremse auf das Gaspedal trat. Der Wagen schoss mit hoher Geschwindigkeit quer über die Tulpenstraße auf den Vorplatz der Kirche. Dort schanzte er über eine halbhohe Mauer vor einem Blumenbeet und landete anschließend auf parkenden Autos direkt vor dem Haupteingang der Kirche.

Unfallverursacher unter Schock

Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, er erlitt allerdings einen Schock. Aufgeschreckt durch den lauten Knall eilten mehrere Passanten zur Hilfe. Von den vier Autos, die auf dem Parkplatz vor der Kirche standen, wurden drei durch den Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auch der BMW musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden.