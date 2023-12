Karlsruhe: 70-Jährige mit Hund vermisst – Polizei fahndet mit Fotos

ask 12.12.2023 - 10:58 Uhr

Seit Freitag wird Sabina D. aus der Karlsruher Oststadt vermisst. Die 70-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Ein von der Polizei veröffentlichtes Foto der Vermissten finden Sie in unserer Bildergalerie.











Seit Freitag, den 8. Dezember, wird die in der Karlsruher Oststadt wohnhafte Sabina D. vermisst. Derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge verließ die 70-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem Hund ihre Wohnanschrift mit dem Ziel, sich in die Karlsruher Innenstadt zu begeben. Seither ist sie verschwunden. Aufgrund ihrer Vorerkrankungen könnte sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden.