Karlsruhe: 18-Jähriger nahe seiner Schule mit Messer verletzt

Zwei Jugendliche streiten nahe einer Schule. Dann werden sie handgreiflich - und ein Messer kommt zum Einsatz.











Ein 18-Jähriger ist nahe seiner Schule in Karlsruhe mit einem Messer leicht verletzt worden. Der junge Mann hatte sich mit einem 17 Jahre alten Bekannten am Dienstagvormittag gestritten, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 18-Jährige demnach seinem Gegenüber offenbar mehrfach ins Gesicht, woraufhin der 17-Jährige ein Messer zog und den älteren Jugendlichen am Bein verletzte.