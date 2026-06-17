Karlsruhe: 16 Monate nach Brückensturz von Junge - Verbrechen vermutet

Zeugen finden im Februar 2025 den damals 15-Jährigen lebensgefährlich verletzt unter einer Brücke in Karlsruhe. Welche Belohnung die Staatsanwaltschaft nun für Hinweise ausgesetzt hat.
Fast eineinhalb Jahre nach dem Brückensturz eines damals 15-Jährigen in Karlsruhe sucht die Polizei nach Hinweisen auf mögliche Täter. Es gebe Hinweise, nach denen das Opfer - möglicherweise nach einer körperlichen Auseinandersetzung - von mindestens einer Person von der Brücke gestoßen worden sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Behörden ermitteln demnach wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.