Karlsruhe: 14-jähriger Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

1 Der Jugendliche lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Ein 14 Jahre alter Autofahrer liefert sich in der Nacht zum Samstag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Karlsruhe. Am Ende flüchtet er zu Fuß.











Link kopiert



Ein 14-jähriger Autofahrer hat sich in Baden-Württemberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Minderjährige raste in der Nacht zum Samstag durch die Karlsruher Innenstadt und beging mehrere Verkehrsverstöße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Polizisten wollten den mit drei Jugendlichen besetzten Wagen zunächst kontrollieren. Der 14-Jährige beschleunigte aber und fuhr davon.