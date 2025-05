Karlspreis-Verleihung: Spanischer König fordert mehr Europa

1 Der spanische König Felipe VI. hat bei der Karlspreis-Verleihung in Aachen zu einer Stärkung der EU aufgerufen. Foto: Thomas Banneyer/dpa

In Aachen wird EU-Kommissionschefin von der Leyen mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Der spanische König Felipe hat zu dieser Gelegenheit eine Botschaft für alle Europa-Gegner.











Aachen - Der spanische König Felipe VI. hat Forderungen nach einer Rückabwicklung der Europäischen Union eine Absage erteilt. "Wir müssen ihnen Paroli bieten: gefährlichen und fehlgeleiteten Stimmen, die argumentieren, dass die Europäer freier, unabhängiger und souveräner sind, wenn sie in getrennten nationalen politischen Gemeinschaften leben und globale Herausforderungen allein angehen." Nichts aber könne weiter von der Wahrheit entfernt sein, sagte der Monarch in seiner Festrede bei der Verleihung des Aachener Karlspreises an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.