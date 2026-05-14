Karlspreis-Verleihung: Super Mario mit Karlspreis ausgezeichnet

Mario Draghi versprach einst, den Euro zu retten - «whatever it takes». Jetzt nahm er den Karlspreis in Empfang. Kanzler Merz sieht ihn als Vorbild auch in der heutigen Krisenzeit.
Aachen - Für Verdienste um die europäische Einigung ist der italienische Politiker und Finanzexperte Mario Draghi im Aachener Rathaus mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden. "Ich denke, Sie werden verstehen, dass seine Freunde ihn Super Mario nennen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in seiner Festrede. Damit spielte er auf eine berühmte Videospielfigur, einen italienischen Klempner mit roter Mütze und Schnurrbart, an.