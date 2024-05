1 Der Leuchtturm mit der Backfischrutsche ist immer ein Hingucker auf dem Fischmarkt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Neues Datum für ein altbewährtes Fest. Der Hamburger Fischmarkt startet dieses Jahr schon am 23. Mai. Hier gibt's die Details zum beliebten Fest auf dem Karlsplatz.











Zum 35. Mal ist der Hamburger Fischmarkt in Stuttgart zu Gast. Dann verwandelt sich der Karlsplatz wieder in ein Meer aus Hamburger Schnack, Krabbenbrötchen und Heringsfilet. Alles beim Alten ist in diesem Jahr zwischen Jungfernstieg und Ballindamm – wie die Hamburger die Gassen auf dem Karlsplatz kurzerhand zum Fischmarkt umbenennen, aber nicht. Denn statt traditionell Anfang Juli startet der Hamburger Fischmarkt 2024 bereits am 23. Mai und geht bis zum 2. Juni. Grund ist die Fußball-Europameisterschaft: „Der Fußball wirbelt alles durcheinander“, sagt Anne-Kathrin Rehberg vom Veranstalter WAGS Hamburg Event GmbH im Pressegespräch vor der Eröffnung.