6 Begehbares Kunstwerk an der Karlskaserne Foto: Simon Granville

Das neue Semsterprogramm der Kunstschule Labyrinth will nach einer Corona bedingten Durststrecke Kindern und Jugendlichen endlich wieder den Zu- und Umgang mit Theater, Tanz und (Pop-)Musik nahe bringen.









Ludwigsburg - An mangelnder Vielfalt und Güte des neuen Programms soll es nicht liegen, dass Kinder und Jugendliche von Herbst an ihr künstlerisches Potenzial an der Kunstschule Labyrinth in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen entfalten können. Davon sind der Schulleiter Jochen Raithel und die drei Bereichsleiter Heike Grüß (Bildende Kunst), Stefan Raab (Tanz und Theater) und Katrin Kulik (Kunst und Bildung) überzeugt.