Stuttgart - Wenn alles klappt, will der Allianz-Konzern bis Ende 2025 rund 4500 Arbeitsplätze von der Stuttgarter Innenstadt in Neubauten im Gewerbegebiet Vaihingen und zum Teil auch zu den Mitarbeitern ins Homeoffice verlagern. Besonders an den bisherigen Großstandorten Reinsburgstraße (Stuttgart-West) und Uhlandstraße (Stuttgart-Mitte) entstehen dadurch neue Entwicklungsflächen – und Wohnungen. Wer nun aber gedacht hätte, dass dort die Abrissbirne im großen Stil zuschlagen und der ganz große Kahlschlag stattfinden würde, muss umdenken. Auch die beiden Allianz-Hochhäuser Reinsburgstraße 21 und 27 am Rand der Karlshöhe wird es vermutlich noch lange Zeit geben.