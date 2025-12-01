Karlsbad: Autofahrer fährt zwei Kinder auf Gehweg an

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein Autofahrer gerät mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg. Dort erfasst das Auto zwei Kinder – sie kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Ursache bleibt unklar.











Ein Autofahrer hat in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) zwei Kinder auf einem Gehweg angefahren. Die vier und acht Jahre alten Kinder wurden am Nachmittag schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher berichtete. Ob die Kinder in Lebensgefahr schweben, war nicht bekannt. Der 36 Jahre alte Autofahrer wurde nicht verletzt.