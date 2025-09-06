Karl-Theodor zu Guttenberg: Darum hat er keinen Instagram-Account

Mit deutlichen Worten hat sich Karl-Theodor zu Guttenberg über soziale Medien geäußert. In einem TV-Interview sprach er darüber, warum Instagram und Twitter für ihn nicht in Frage kommen und er nur bei LinkedIn zu finden ist.
Der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (53), der inzwischen als Publizist und Moderator tätig ist, hat verraten, wieso er sich gegen Accounts bei Instagram und Twitter entschieden hat. In der "NDR Talk Show" am Freitagabend erzählte der einst gefeierte Politiker, dass er sich lediglich zu einem Profil bei LinkedIn durchringen konnte. Dort veröffentlicht er seit 2022 eine wöchentliche Kolumne.