SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach schätzt, dass die tatsächliche Corona-Inzidenz deutlich höher ist, als momentan ausgewiesen. Grund dafür sollen die Weihnachtsfeiertage sein.















Berlin - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen liegt nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zwei bis drei Mal höher als in den derzeitigen Statistiken ausgewiesen. Wegen der Feiertage gebe es momentan eine „deutliche Untererfassung“ der Corona-Infektionen, sagte Lauterbach am Mittwoch in Berlin. „Die gegenwärtig ausgewiesene Inzidenz unterschätzt die Gefahr, in der wir uns befinden“, warnte der Minister.