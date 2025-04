Während der Karfreitag in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist, gelten in Frankreich andere Regeln. Hier sind die wichtigsten Informationen dazu.

Anders als in Deutschland ist der Karfreitag in Frankreich kein landesweiter gesetzlicher Feiertag. In den meisten Regionen des Landes handelt es sich um einen gewöhnlichen Arbeitstag – Schulen, Büros, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen bleiben regulär geöffnet.

Ausnahmen im Elsass und in Lothringen

Es gibt jedoch regionale Ausnahmen, die historisch bedingt sind. Der Karfreitag ist nur in drei Départements ein gesetzlicher Feiertag:

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Moselle

Diese Regionen liegen im Elsass und in Teilen Lothringens und grenzen direkt an Deutschland.

Ausnahmen innerhalb der Ausnahme

Selbst im Departement Moselle, wo der Karfreitag grundsätzlich als Feiertag anerkannt ist, gelten Ausnahmen für bestimmte Branchen. So dürfen unter anderem folgende Betriebe geöffnet haben:

Bäckereien,

Konditoreien und Eisdielen

Tabakläden und Blumengeschäfte

Souvenir- und Antiquitätenläden

Geschäfte in Bahnhöfen Fahrzeug- und Fahrradverleiher

Friseursalons (zeitweise)

Diese Regelungen ermöglichen es vor allem touristisch geprägten Betrieben, trotz des Feiertags wirtschaftlich aktiv zu bleiben.

Einkaufsmöglichkeiten in Nachbarländern

Wer den Karfreitag für einen Shopping-Trip nutzen möchte, findet auch außerhalb Frankreichs Alternativen. In Belgien und Luxemburg ist der Karfreitag kein Feiertag, und die Geschäfte haben regulär geöffnet. Auch in den Niederlanden ist der Karfreitag zwar ein gesetzlicher Feiertag, jedoch bleiben viele Läden – vor allem in größeren Städten – wie gewohnt geöffnet.

Fazit

In Frankreich ist der Karfreitag nur in Teilen Ostfrankreichs ein gesetzlicher Feiertag. In weiten Teilen des Landes handelt es sich um einen normalen Werktag. Wer also an diesem Tag einkaufen oder verreisen möchte, sollte sich im Vorfeld über regionale Besonderheiten informieren – oder alternativ auf die Nachbarländer ausweichen.