1 Karel Gott kämpft gegen seine Krankheit Foto: imago images / CTK Photo

Musiker Karel Gott hat sich erneut zu Wort gemeldet, nachdem er seine Leukämie-Erkrankung öffentlich bekannt gegeben hatte. Er ist dankbar.

Vor wenigen Tagen hatte der tschechische Sänger und Komponist Karel Gott (80, "Die Biene Maja") seine "akute Leukämie"-Erkrankung persönlich bei Facebook öffentlich gemacht. Nun bedankt er sich für die Reaktionen: "Meine lieben Freunde, ich freue mich über all die schönen Nachrichten und Reaktionen, und ich möchte euch für eure Unterstützung danken", schreibt er auf dem Social-Media-Portal. Außerdem bedankt er sich bei seiner Ehefrau Ivana Gottová (43). Das Foto zum Post zeigt die beiden bei einem liebevollen Kuss.

In dem langen Statement, das Karel Gott am 11. September in zwei Sprachen bei Facebook veröffentlicht hatte, hieß es unter anderem: "Vor vier Jahren wurde ich wegen eines aggressiven Tumors einer sehr intensiven Behandlung unterzogen, die zu seinem vollständigen Verschwinden führte. Vor ungefähr anderthalb Jahren wurde bei mir eine Hämatopoese-Störung in Form eines myelodysplastischen Syndroms festgestellt. Trotz mehrerer Behandlungsmethoden ist diese Krankheit in den letzten Monaten leider in akute Leukämie übergegangen."